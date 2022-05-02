2 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 97 bin 783 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.344 olarak açıklanırken; 8 kişi hayatını kaybetti, 1.402 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 20:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022- 20:02