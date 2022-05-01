İstanbul Valiliği 1 Mayıs 06.00 itibarıyla, Emek ve Dayanışma günü etkinlikeri çerçevesinde Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılan yollara istinaden alternatif yol güzergahlarını da paylaşan İstanbul Valiliği, vatandaşlar için detaylı yol durum bilgisini açıkladı. İşte 1 Mayıs Pazar günü İstanbul'da kapatılan ve açık olan yollar, trafik ve yol bilgisi...
BEYOĞLU'NDA 06.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK YOLLAR VE SOKAKLAR
- Sıraselviler Caddesi
- Tak-ı Zafer Caddesi
- Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi
- Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi
- Zambak Sokak-Meşelik Sokak
- Yeni Çarşı Caddesi
- Kumbaracı Yokuşu
- Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi
- Kamer Hatun Caddesi
- İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak
- İnönü Caddesi- Mete Caddesi
BEYOĞLU'NDA BELİRLENEN ALTENATİF GÜZERGAHLAR
- Refik Saydam Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Meclis-i Mebusan Caddesi
- Tersane Caddesi
- Mebusan Yokuşu
- Boğaz Kesen Caddesi
- Defterdar Yokuşu
ANADOLU YAKASINDA 06.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK YOLLAR VE SOKAKLAR
- Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.
ANADOLU YAKASINDA BELİRLENEN ALTENATİF GÜZERGAHLAR
- Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi trafiğe devam edecek.