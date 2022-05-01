1 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 108 bin 802 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.480 olarak açıklanırken; 12 kişi hayatını kaybetti, 2.113 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 23:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 23:19