AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. İşte detaylar...

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.