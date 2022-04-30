👉Sayısal Loto 30 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 30 Nisan 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '30 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 30 Nisan Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
30 NİSAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
9-12-36-39-57-72 Joker: 37 Süperstar: 46
👉Sayısal Loto 30 Nisan Cumartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA