30 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 30 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Nisan 2022 tarihinde yapılan 119 bin 264 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.772 olarak açıklanırken; 11 kişi hayatını kaybetti, 3.147 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 22:16