Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken arifenin (arefe) yazımıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Herhangi dini bayramdan önceki günü ifade eden arifenin (arefe) doğru yazımı ve kelime anlamı araştırılıyor. Peki, arife (arefe) ne demek? Doğru yazımı arife mi arefe mi? İşte yanıtı...

Telaffuzu zor kelimelerin başında gelen arife (arefe) ile ilgili bilgiler ve arifenin (arefe) yazımı merak konusu oldu. Herhangi bir dini bayramdan önceki günü ifade eden arifenin (arefe) kelime anlamı ve doğru yazımı araştırılıyor. Peki, arife (arefe) ne demek? Doğru yazımı nasıl? Arife mi, arefe mi? İşte TDK'ya göre arifenin (arefe) doğru yazımı...

ARİFE (AREFE) NE DEMEK?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

ARİFENİN (AREFE) DOĞRU YAZIMI NASIL?

TDK'ya göre arifenin (arefe) doğru yazımı "arife" şeklindedir.