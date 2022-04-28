28 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan 135 bin 253 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 2.256 olarak açıklanırken; 15 kişi hayatını kaybetti, 1..193 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 20:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 20:41