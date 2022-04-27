Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 27 Nisan 2722 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '27 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 27 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 27 Nisan Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
27 NİSAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
29-32-35-47-64-73 Joker: 68 Süperstar: 72
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