27 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan 137 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 2.479 olarak açıklanırken; 16 kişi hayatını kaybetti, 13.362 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 00:21