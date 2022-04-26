Twitter'ın Elon Musk'a satılması sonrası tartışmalar devam ediyor. SpaceX ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın 44 milyon dolara satın aldığı Twitter'da, kullanıcılar için yeni güncellemeler gelecek. Twitter'ın kurucu ortağı olan ve 2013'te şirketi halka arz eden Jack Dorsey de Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bir açıklama geldi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ın haftalardır devam eden satış sürecinde somut bir adım atıldı ve SpaceX ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketi yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.

Twitter'ın kurucu ortağı olan ve 2013'te şirketi halka arz eden Jack Dorsey de Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında bir açıklama yaptı. Twitter'ın önce yaklaşık yüzde 9'luk hissesini satın alan ve daha sonra şirketin tamamını satın almak için girişimlerde bulunan Musk'ın teklifleri Twitter tarafından geçen haftalarda geri çevrilirken, 44 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili olarak Dorsey çok net konuştu.

Dorsey, "Platform için en güvendiğim çözüm bu oldu. Wall Street, Twitter'ın sahibiydi ve bir şahsın bunu satın alması doğru bir ilk adım oldu" dedi. Twitter'da yüzde 2.36'lık hissesi bulunan Dorsey, "Bir şirket olarak Twitter her zaman benim öncelikli sorunum ve en büyük pişmanlığımdı. Bu sorunu çözmek için Elon, güvendiğim tek çözüm" dedi.