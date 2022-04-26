26 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan 132 bin 633 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 2.511 olarak açıklanırken; 14 kişi hayatını kaybetti, 14.425 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 20:32