Pandemi nedeniyle ara verilen Seferihisar-Samos feribot seferleri tekrar başladı.

Gönül isimli feribot, 182 yolcusuyla Sığacık'tan Samos'a hareket etti. 2 yılın ardından düzenlenen ilk sefer için heyecanlı olduklarını söyleyen feribotun kaptanı Öznur Aydost, "Pandemiden 2 yıl sonra yeniden Seferihisar'dayız. Yolculuğumuz 2 saat sürecek. İlk misafirlerimiz, çok heyecanlıyız" dedi.

Seferleri düzenleyen firmanın kurucusu Seda Yıldırım ise, 'Yunanistan'ın Maldivleri' olarak anılan Samos'a salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını belirterek "2 yıldır kapalı olan hudut kapıları büyük emekler verilerek yeniden açıldı. Çok heyecanlıyız, ilk seferimize 23 Nisan'da çocuklar gibi şen gidiyoruz" diye konuştu.

Samos'a hareket eden ilk feribotun yolcularından Bilginer Bağcı da 2 yıl aranın ardından seferlerin yeniden başlamasına çok sevindiklerini belirtti.