Kadir Gecesi'nde milyonlarca Müslüman, ibadetlerini yerine getirecek ve huzurla dua edecek. Kadir Gecesi dua etmek isteyenler, Kadir suresinin anlamını ve faziletini araştırmaya devam ederken; 'İnna enzelna' adıyla da bilinen Kadir suresinin Türkçe okunuşu, anlamı ve meali Kadir suresi okumak isteyenler için sizlerle...

Kadir Gecesi'nde Kadir suresini okumak ve Kadir Gecesi'ni çeşitli ibadetlerini yerine getirerek idrak etmek isteyen Müslümanlar, Kadir suresinin okunuşunu, mealini ve önemini araştırmaya başladı. İşte, Kadir Gecesi okunması tavsiye edilen Kadir Suresi...

KADİR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden almaktadır. Surenin Kadir Gecesi'ni konu almaktadır. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

KADİR SURESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi, toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşur. Sure'nin Mekke devrinde; Abese Suresi'nden önce, Şems Suresi'nden de önce indirildiği bilinmektedir. Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alır. Toplamda 30 kelimeden oluşan Kadir Suresi'nin sayfa numarası ise 598 olarak belirtilir.

Bir rivayete göre, "Hz. Muhammed'e (s.a.v) ümmetinin ömrü gösterilmiş ancak Resulullah bu ömrü önceki ümmetlerinkine kıyasla kısa bulmuş. Ümmetinin amelde kısa ömür ile diğerlerininkine yetişemeyeceğini düşünmüş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk Kadir Gecesi'ni vermiştir." (Muvatta)

KADİR SURESİNİN FAZİLETLERİ

Kadir Suresi'nin fazileti oldukça fazladır. Bu nedenle, bu sureyi okuyanların Allah'ın izniyle; günahları bağışlanır, dileği verilir ve şifa bulur. Cuma gecelerinde Kadir Suresi'ni çokça okuyanlar ise rüyalarında Hz. Muhammed'i görme şerefine nail olduğu söylenir.