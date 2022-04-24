Bekçilik alımı başvuru tarihleri ve sınav tarihleri milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Bekçi olmak için hem fiziki hem de prosedürde olmak üzere gerekli şartları araştıran adaylar, bekçilik başvurularına dair detayları sorgulamaya başladı. Birçok vatandaş ise 'bekçi olmak için KPSS şartı var mı, KPSS puanı gerekir mi?' sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. İşte pa.edu.tr bekçi başvurusu için gerekli şartlar ve bekçi alım aşamalarına dair merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİLİK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 bekçi alımı yapacağını duyurması üzerine, açıklamanın detayları araştırılmaya başladı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

EKÇİLİK ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bekçilik başvurusu yapmak isteyenler, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilir.

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022 bekçi alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlanacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİLİK BAŞVURUSU VE ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLİK ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI, KPSS PUANI GEREKİYOR MU?

Bekçilik alımında KPSS şartı aranmıyor.

BEKÇİLİK ALIMI AŞAMALARI NEDİR?

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

2022 BEKÇİ MAAŞLARI

2022 yılı itibarıyla bekçi maaşları: