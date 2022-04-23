Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte sahne alan Burak Kut, seyircileri coşturdu. Minik hayranlarıyla sahneyi paylaşan Kut, sevilen şarkılarını söyledi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla birlikte sahne alan Burak Kut, sevilen şarkılarını seslendirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Çocuk şehri Samsun" etkinliğinde şarkıcı Burak Kut sahneye çıktı. Sahneyi minik çocuklarla paylaşan Burak Kut, sevilen şarkılarını söyledi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği konserde çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.