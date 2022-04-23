23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilgiler aratılıyor. İnternet kullanıcıları, hem sosyal medya hesaplarından hem de sevdikleriyle paylaşmak için 23 Nisan Atatürk resimleri ve sözlerini sorguluyor. En güzel 23 Nisan Atatürk sözleri ve resimlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Ülkemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevinci yaşanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün dolayısıyla "23 Nisan Atatürk resimleri" ve "23 Nisan Atatürk sözleri" aratılıyor. İşte en güzel 23 Nisan Atatürk resimleri ve sözleri...

23 NİSAN ATATÜRK SÖZLERİ

- Cumhuriyeti biz kurduk, siz yaşatacaksınız.

- Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.

- Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.

- Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!

- Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

23 NİSAN ATATÜRK RESİMLERİ