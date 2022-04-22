SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 22 Nisan Survivor ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni takımların kurulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken eleme adayı da belli oldu. Survivor'un sıkı takipçileri Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 00:30