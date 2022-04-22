Ramazan Bayramı için evde bayram tatlısı hazırlamak isteyenler pratik ve lezzetli bayram tatlılarını araştırmaya başladı. Hazır yufkadan çıtır çıtır bayram baklavası yapmak isteyenler için evde büzme (burma) baklava tarifi, malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

Hazır yufkadan ev yapımı büzme baklava tarifi gündemde yerini aldı. Pratik bir tarif olan ve bayramda misafirlerini lezzetli bir tatla ağırlamak isteyenler 'ev yapımı büzme baklava nasıl yapılır, hazır yufkadan baklava yapmak için hangi malzemeler gerekir, çıtır çıtır burma baklava tarifinin püf noktası nedir?' sorularını araştırmaya başladı. 'Bayramda ne tatlısı yapsam, bayramda nasıl baklava yapılır?' diye merak edenker için evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzetli ve çıtır burma baklava tarifi...

BURMA (BÜZME) BAKLAVA TARİFİ

1 paket baklavalık yufka

3 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı susam (isteğe bağlı)

1 paket tereyağı (250 gram)

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker (silme doldurulacak)

2 su bardağı su

1 adet karanfil

4-5 damla limon suyu

ADIM ADIM PRATİK BURMA (BÜZME) BAKLAVA TARİFİ

Önce karanfil, şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatıyoruz, ardından limon suyunu sıkıp, bir-iki dakika daha kaynatıp, ocaktan alıyoruz. (limon suyu isteğe göre kullanılmayabilir, tercih etmeyenler olabilir.)

Şerbeti, baklavanın üstüne soğuk dökeceğimiz için mümkünse üstünü açık bırakıp, soğumasını sağlıyoruz. (Üzerini temiz ince bir bez ile kapatabilirsiniz.)

Tereyağını eritiyoruz.

Cevizleri dişe gelecek şekilde kırıyoruz, susamla karıştırıyoruz. (isterseniz susam kullanmayabilirsiniz)

Yufkayı tezgaha açıp, üzerine tereyağını serpiyoruz.

İkinci yufkayı da onun üzerine koyup onun da üzerini yağlıyoruz ve cevizli, susam karışımını koyuyoruz.

Yufkanın kısa kenarından başlayarak oklavaya sarıyoruz.

Sağından ve solundan sıkıştırarak, yufkayı büzdürüyoruz ve dikkatlice oklavadan yağlanmış tepsiye tek hamlede çıkarıyoruz.

İç bitene kadar yufkalara sırasıyla aynı işlemleri uygulamaya devam ediyoruz.

Kalan tereyağını, tepsideki baklavaların hepsine değecek şekilde, üzerine döküyoruz.

180 C derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyoruz. (yaklaşık 40-45 dakika)

Fırından çıkardığımız baklavayı 10 dakika dinlenmesi için bekletiyoruz.

İstediğimiz boyutlarda kesiyoruz ve soğumuş şerbeti üzerine döküyoruz.

Üstünü sabaha kadar açık bırakıyoruz ve şerbetini çektirmiş oluyoruz.

İsteğe göre, iç malzemesini antep fıstığı, yer fıstığı gibi farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz.

BÜZME EV BAKLAVASI YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER