Google'da doodle olan Dünya Günü nasıl ortaya çıktı? İklim değişikliği nedir, neden olur? Küresel ısınmanın etkileri ve sonuçları...

Dünya Günü nedeniyle doodle yapılarak birçok kişiye farkındalık sağlamayı amaçlayan Google'ın hamlesi başarıyla sonuçlandı, birçok kişi Dünya Günü'nün anlamını ve iklim krizinin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, iklim değişikliği nedir, belirtileri ve etkileri nedir? İklim değişikliği nasıl önlenir? İşte 22 Nisan Dünya Günü ve iklim değişikliğine dair merak edilenler...

Google'ın Dünya Günü'ne özel tasarladığı doodle ile milyonların dikkatini çekti. Birçok kullanıcı 'Dünya Günü nedir, önemi nedir? İklim değişikliği nedir, nasıl olur? İklim değişikliği nasıl önlenir' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte iklim değişikliğine ve Dünya Günü'ne dair detaylar...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, NEDEN OLUR? KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ NELERDİR?

İklim değişikliği ya da bir diğer adıyla küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisi sebebiyle, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklık değerinin artması nedeniyle dünya ikliminin değişmesidir. Günümüzde iklim bilimciler (klimatolog) küresel ısınmanın olduğunu kabul etmektedirler.

Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir.

İklim değişikliği kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle fark edilir.

Paris Anlaşmasına göre, Dünya'nın ortalama sıcaklığı en fazla 2 °C olmalıdır ve bunun için yapılması gereken birçok şey vardır. En önemlilerin başında ise fosil yakıt kullanımının bırakılması ve az et tüketmek bulunmaktadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL ÖNLENİR?

İklim değişiklikleri, bilimsel olarak klimatoloji dalına göre incelenen bir tür atmosferik ya da astronomik değişiklikler olarak kabul edilir. İklim sistemi, içsel ve insani etkilerle, Güneş'in periyodik aktiviteleri ve sera gazları gibi nedenlerle ortaya çıkar. Atmosferdeki sera gazlarının oranı, 1750'li yıllarda başlayan Sanayi Devrimi sonrasında ciddi bir artış göstermiştir.

İklim değişikliğinin meydana gelmesinde etkili olan faktörler birbirleriyle bağlantılıdır. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri olarak atmosfer (hava), biyosfer (canlılık), hidrosfer (su), litosfer (yer kabuğu) ve kriyosfer (buz tabakaları ve donmuş sular) olarak tanımlanabilir.

Bu etkenler küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden olarak kabul edilir ve dünyada yaşanan küresel iklim değişikliklerinin hepsinin insanlardan kaynaklandığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Küresel iklim değişikliğine sebep olan faktörlerden birisi de tarım yerine tercih edilen alternatifler olarak ifade edilebilir. Ağaçların kesilmesi ve toprakların ilaçlanması gibi eylemlerin de çevreye karşı son derece olumsuz etkiler oluşturduğu bilinmektedir. İnsanların yediği, çalıştığı, yaptığı birçok şey iklim değişikliğini meydana getirdiği ve tetiklediği için burada en önemli pay yine insanlara düşmektedir.

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

52 yıldır kutlanmaya devam eden 22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün olarak bilinmektedir.

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarka John McConnell tarafından San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970'te Dünya Günü kutlamalarının ilki başlatılmıştır.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.