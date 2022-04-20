Maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar, arama motorlarında okullarda ve kapalı alanlarda maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı sonrası maske yasağıyla ilgili kararın açıklanması bekleniyor. Peki, 2022 maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı kaldırılacak mı? Maske yasağı nerelerde geçerli? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

Milyonlarca insanı ilgilendiren maske yasağıyla ilgili gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Okullarda ve kapalı alanlarda maske yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı sonrası maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar, Bilim Kurulu Toplantısı öncesi arama motorlarında, "Maske yasağı kalktı mı?", "2022 maske zorunluluğu kaldırılacak mı?", "Okullarda, kapalı alanlarda maske yasağı kalktı mı?", "Maske yasağı nerelerde var?" gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, 2022 maske yasağı kaldırıldı mı? İşte detaylar...

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske zorunluluğu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birisini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." ifadelerini kullanarak maske yasağı ile ilgili kararın açıklanacağını duyurmuştu.

MASKE YASAĞI NERELERDE GEÇERLİ?

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Mesafenin korunamadığı alanlarda yani, uçaklardan, sinemalarda, tiyatrolarda, otobüslerde, servislerde maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak maske zorunluluğunun devam edeceği yerleri açıkladı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI ERTELENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" ifadelerine yer verdi.