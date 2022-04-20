🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 20 Nisan Çarşamba Çılgın sayısal loto çekildi mi? Sayısal loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 20 Nisan 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '20 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları... Büyük ikramiyenin 51 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 21:38