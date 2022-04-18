Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ardından tercihlerin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. MSÜ için tercih yapacak adaylar arama motorlarında "MSÜ tercihleri ne zaman?" sorusunu aratıyor? Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ 2022 taban puanları açıklandı mı? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? Detaylar haberimizde...

MSÜ sınavının gerçekleştirilmesinin ardından MSÜ tercihleri için geri sayım başladı. Sınava giren adaylar, 2022 MSÜ tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte yanıtı...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Nisan Pazartesi günü itibariyla MSÜ için tercihlerin başladığını ve tercihlerin 13 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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2022 MSÜ TABAN PUANLARI