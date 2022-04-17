Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ALES, 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES'in başlamasına kısa bir süre kala sınava girecek adaylar, "ALES saat kaçta?", "ALES kaç dakika?" ve "ALES kaç soru?" gibi soruları aratıyor. ALES ile ilgili tüm bilgilere ve ALES sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES'in başlamasına saatler kala arama motorlarında ALES ile ilgili bilgiler sorgulanıyor. Sınava girecek adaylar, arama motorlarında ALES sınav giriş belgesini ve ALES ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, ALES saat kaçta? ALES ne kadar sürecek? Kaç soru sorulacak? İşte ALES ile ilgili belgeler ve ALES sınav giriş belgesi ekranı...

ALES NE ZAMAN?

2022-1 ALES 17 Nisan Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK? KAÇ SORU SORULACAK?

Saat 10.15'te başlayacak ALES'te 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ALES'TE UYGULANACAK KURALLAR

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

ALES DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.