🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 16 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? İşte Sayısal Loto sonuçları...

Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 16 Nisan 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenleniyor. İşte 16 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 22:00