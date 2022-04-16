Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 16 Nisan 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenleniyor. İşte 16 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 16 Nisan Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
16 NİSAN CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
16-22-47-78-79-80 Joker: 23 Süperstar: 75
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