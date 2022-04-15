ŞOK, her hafta sunduğu aktüel ürünler kataloğunun yenisini yayınladı. 16-23 Nisan tarihleri arasında gelecek ürünler, yayınlandı. Peki; ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli? İşte tüm detaylar...

Birçok kişinin indirimlerini beklediği ŞOK market, bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Çeşitli fırsatların yer aldığı aktüel kataloğundaki ürünleri hem ŞOK martketlerden hem de Cepte Şok uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz. Sizler için ŞOK 16 Nisan 2022 Cumartesi aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik...

ŞOK 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK bu hafta mutfak araç gereçlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok alanda üründe kampanyaya giderken ev araç gereçleri ve mobilyada da indirimler vatandaşları bekliyor. Öte yandan organizer kutular ve çocuklar için renk renk bisikletler de satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor.