SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 NİSAN 2022 Survivor ödül oyununun galibi kim oldu?

Survivor 2022'de heyecan dorukta. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmanın 78. bölümü 14 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler, zorlu ödül oyununda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor 2022 ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi ödülün sahibi oldu? İşte tüm detaylar...

Survivor'da heyecan devam ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan 78. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödülü duyduklarında oldukça mutlu olurken, hazırlanan parkur büyük rekabete sebep oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR 2022 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 NİSAN

Survivor'da heyecan devam ediyor. 78. bölümde ödül oyunu oynandı. Ödül oyunununda kıyasa bir rekabete giren Ünlüler ve Gönüller takımının mücadelesinde kazanan taraf Ünlüler oldu.

HİKMET VE ADEM ARASINDA GERGİN ANLAR!

Adem Kılıççı ve Hikmet Tuğsuz, yarışma sırasında tartışma yaşadı. Hikmet, Adem'e "Her yanlışı söyleyebiliyorsan, o zaman şampiyon gibi davranacaksın" ifadesini kullanırken, Adem'in cevabı ise, "Ben zaten şampiyonum. Şampiyon gibi de davranıyorum. Rahat ol Aslan..." oldu.