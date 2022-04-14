NASA’nın ve NOAA’nın modellerini inceleyen uzmanlar, dev güneş fırtınasının dünyayı en geç 48 saat içerisinde vuracağını açıkladı. Güneş fırtınası sebebiyle elektrik kesintisi dışında GPS ve radyo kesintilerinin yaşanabileceği duyuruldu. İşte detaylar...

NASA'nın ve NOAA'nın modellerini inceleyen uzman, dev güneş fırtınasının dünyayı en geç 48 saat içerisinde vuracağını açıkladı. Güneş fırtınası sebebiyle elektrik kesintisi dışında GPS ve radyo kesintileri yaşanabilir.

DALGALANMA YAPABİLİR

Bir uzman güneşteki durumu inceleyerek, Güneş'te meydana gelen bir fırtınanın 48 saat içinde direkt olarak dünyayı vuracağını söyledi. Radyo kesintileri ve GPS sisteminde bir takım kesintiler olacağını ifade edildi.

DÜNYAYA MI ÇARPACAK?

Uzay hava fizikçisi olan Tamitha Skov Twitter üzerinden açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklamasında fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini ifade ederek, 14 Nisan'da dünyaya çarpacağını iddia etti.

Skov, yaptığı açıklamasında, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.