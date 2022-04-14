YKS'ye girecek adaylar, sınavın tarihini ve sınava giriş yerlerini merak ediyor. Adaylar sınava hazırlanırken bir yandan da ÖSYM'den yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 2022 YKS ile alakalı internette sıkça, "2022 YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanır?" gibi sorular aratılıyor. Peki, YKS 2022 ne zaman? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS'ye ait detaylar...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek. Sınava başvuru yapan adaylar bir yandan çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken bir yandan da ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Binlerce aday, özellikle sınav giriş yerlerinin açıklamasını bekliyor. Peki, YKS 2022 ne zaman? YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

🔎YKS 2022 HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM genel olarak sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce yayınlıyor. Bu bilgiler doğrultusunda, sınav yerlerinin açıklanması için 8 Haziran tarihi bekleniyor.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika