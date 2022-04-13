Melanie Clark Pullen ölüm haberi gündemde yerini aldı. Dünya ekran tarihinin en ünlü ve uzun soluklu yapımlarından 'EastEnders' dizisinde 'Mary Flaherty' karakteri ile izleyici karşısına çıkan İrlandalı oyuncu Melanie Clark Pullen'ın kaç yaşında olduğu ve hayatı sorgulanmaya başladı. Peki, Melanie Clark Pullen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? Melanie Clark Pullen'in oynadığı dizi ve filmler haberimizde...

EastEnders dizisinin yıldız oyuncularından Melanie Clark Pullen'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Bir süredir göğüs kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu, tedavisinin ardından yendiğini açıkladığı kansere yenik düştü. Haziran ayında hastalığın beyninde saptanması sebebiyle tekrar mücadeleye başlayan Pullen, tedavi sürecini sosyal medya hesabında adım adım paylaşarak sevenlerine bilgi vermişti. Tedaviye cevap vermeyince sağlık durumu kötüye giden 46 yaşındaki oyuncu, hayata veda etti. Peki, üç çocuk annesi ünlü oyunca Melanie Clark Pullen kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Melanie Clark Pullen'ın hayatına dair merak edilenler...

MELANIE CLARK PULLEN KİMDİR?

Melanie Clark Pullen ilk olarak 1997 ile 1999 yılları arasında EastEnders dizisiyle kamera karşısına geçti ve 'Mary Flaherty' karakterini canlandırdı. Bu yapımın ardından 'Demiryolu Çocukları' adlı dizide yer aldı. Liam Neeson ile birlikte oynadığı 'Ordinary', 'Camelot', 'Casualty' oynadığı diğer yapımlarla hayran kitlesini kazandı.

Yazar Simon Maxwell ile evli ve üç çocuk annesi Melanie Clark Pullen, strutandbellow adında bir internet sitesi de hazırlıyordu.

Gördüğü kanser tedavisine yanıt vermeyince hayatını kaybetti.