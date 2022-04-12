Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuru tarihleri ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvuru nasıl yapılır? | Başvuru kılavuzu 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alım ilanına başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 başvuru kılavuzu yayımlandı ve ilana ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nedir? Tercihler nasıl yapılır? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 Sayılı Kanun kapsamında 1731 personel alacağını açıkladı ve en az ilkokul mezunlarının başvurabileceği ilanı hakkında detaylar gündemde yerini aldı. Özellikle de ilkokul mezunlarının alınacağı kadroların yanı sıra; ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadroların da açılacağı belirtildi. 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu ne zaman başlayacak, sonuçları nasıl belli olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kura çekimi nasıl yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nedir, başvurular nereden yapılacak?' sorularının cevabını merak edenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımına dair merak edilenler haberimizde...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2022 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KİMLER AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU YAPABİLİR?

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı için başvuru yapan adaylarda KPSS Şartı aranmayacak. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olup, memur olmak isteyen engelli vatandaşların, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53. maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda (EKPSS) başarılı olmaları halinde bu sınav sonucuna göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerine katılmaları ve adayların memur olarak istihdam edilmeleri mümkün olacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

İlkokul, Ortaokul, İlköğretim Mezunu: 770 Hizmetli alımı yapılacak.

Orta Öğretim Mezunu: Memur, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Hemşire, Sürekli İşçi kadrolarında 616 Personel Alımı Yapılacak.

Ön Lisans Mezunu: Çocuk Eğitimcisi, Memur, Sağlık Teknikeri, Sürekli İşçi, Tekniker, Anbar Memuru, Sürveyan kadrolarında 146 Memur Alımı Yapılacak.

Lisans Mezunu: Memur, Diyetisyen, Avukat, Sosyolog, Mühendis, Psikolog, Öğretmen, İş Ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Puantör, Sürekli İşçi kadrolarında 199 Memur Alımı Yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımına başvuru yapacak adaylar tercih işlemlerini 12 Nisan – 27 Nisan 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI ORTAK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başvuru Ortak Koşulları: