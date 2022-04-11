Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) kısa bir zaman kala EKPSS ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. EKPSS sınavına girecek adaylar, EKPSS ile ilgili bilgileri aratıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? EKPSS sınav yeri nereden sorgulanır? EPKSS ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

EKPSS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava girecek adaylar, EKPSS sınavıyla ilgili bilgileri arama motorlarında araştırıyor. Peki, EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte EKPSS ile ilgili tüm bilgiler...

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS 24 Nisan Pazar günü saat 10.15'te tek oturum olarak gerçekleştirilecek.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

EKPSS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava giriş belgelerine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile birlikte https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşbilirsiniz. EKPSS sınav giriş yerlerinin 14 Nisan Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.