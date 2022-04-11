Derveze Krateri (Cehennem Kapısı) nerede? Cehennem Kapısı kapatıldı mı?

Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde yer alan Derveze gaz krateri için karar verildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, "Cehennem Kapısı" olarak da bilinen ve 50 senedir yanan Derveze gaz krateriyle ilgili alınan kararı paylaştı. İntertte, 'Derveze krateri kapatıldı mı?, Derveze gaz krateri (Cehennem Kapısı) nerede?' gibi aramalar yapıldı. İşte Derveze gaz krateri hakkında bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 14:35