Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.
Derveze Krateri (Cehennem Kapısı) nerede? Cehennem Kapısı kapatıldı mı?
Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde yer alan Derveze gaz krateri için karar verildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, "Cehennem Kapısı" olarak da bilinen ve 50 senedir yanan Derveze gaz krateriyle ilgili alınan kararı paylaştı. İntertte, 'Derveze krateri kapatıldı mı?, Derveze gaz krateri (Cehennem Kapısı) nerede?' gibi aramalar yapıldı. İşte Derveze gaz krateri hakkında bilinmesi gerekenler...
Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
Derveze'de ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.