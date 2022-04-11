Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '11 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 47 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 21:38 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022- 21:44