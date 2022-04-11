AUZEF sınavları için geri sayım başladı. AUZEF sınavlarına girecek öğrenciler, sınava giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek AUZEF sınavları için giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
AUZEF sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Öğrenciler, AUZEF sınav belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreyle http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alabilecek.
2022 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi ara sınavları
16 Nisan 2022: 09.30 / 14.00
17 Nisan 2022: 09.30 / 15.00
Bahar Dönemi final sınavları
4-5 Haziran 2022
Telafi sınavları
2-3 Temmuz 2022
Üç Ders sınavı
24 Temmuz 2022