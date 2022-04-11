AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleriyle ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. MEB, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleriyle ilgili tüm bilgiler...
📌AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 11 Nisan- 29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılabilecek.
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak açıklandı. AÖL kayıt yenileme ücreti anlaşmalı bankalara yatırılabilecek.