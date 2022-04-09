Ara tatil uzayacak mı, ne zaman bitecek? Nisan ayı ara tatili kaç gün, ne kadar sürecek? Okullar ne zaman açılacak?

Okullarda 2. ara tatil başlamasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci için ders zili 8 Nisan'da son kez çaldı ve öğrenciler Nisan ara tatiliyle eğitime kısa bir ara verdi. Peki, ara tatil kaç gün, ne zaman bitecek? Nisan ara tatili uzatılacak mı? İşte ara tatil hakkında merak edilenler...

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 'Ara tatil kaç gün, ara tatil uzatılacak mı, ara tatil ne zaman bitecek?' sorularının cevabını sorgulamaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim bahar döneminin ikinci ara tatili 8 Nisan itibarıyla başladı ve milyonlarca öğrenci için tatil ilan edildi. Peki, ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak? İşte Nisan ara tatiline dair merak edilenler...

TATİL NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Nisan ara tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tatilin ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılamyacağını araştırmaya başladı. Ara tatil 11-15 Nisan arasında gerçekleştirilirken, 8 Nisan Cuma günü itibarıyla başlayan tatil günü, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve 18 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ardından 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitimine devam edecek.

Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi yeni bir açıklama bulunmadığı için, yayınlanan takvime göre 18 Nisan'da eğitim başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN ÖZER'DEN "İYİ TATİLLER" MESAJI

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…