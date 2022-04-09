9 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Nisan 2022 tarihinde yapılan 186 bin 226 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.986 olarak açıklanırken; 35 kişi hayatını kaybetti, 8.825 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 20:18