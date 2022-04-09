Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 9 Nisan 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto oyunları pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 9 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
İşte 9 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sayısal Loto'da 9 Nisan Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı.
9 NİSAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 - 6 - 23 - 53 - 62 - 71 Joker: 90 SüperStar: 28