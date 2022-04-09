🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 9 Nisan Cumartesi Çılgın sayısal loto çekildi mi? Sayısal loto sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenlerin merakla beklediği ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 9 Nisan 2022 günü çekilişi gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 9 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 16:50