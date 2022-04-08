8 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Nisan 2022 tarihinde yapılan 197 bin 554 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.120 olarak açıklanırken; 31 kişi hayatını kaybetti, 11.217 hasta da iyileşti..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 19:39