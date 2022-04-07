Sporcuların en fazla merak ettiği konuların başında, 'Ramazan ayında oruç tutarken spor yapılabilir mi?' sorusu geliyor. Türkiye Taekwondo Milli Takımı Diyetisyeni İrem Tufan, bu ve birçok merak edilen konuya açıklık getirdi. İşte Ramazan ayında sporcuların uygulayabilecekleri antrenman tüyoları...

Ramazan ayında oruç tutarken spor yapılıp yapılamayacağı konusu merak edilmeye devam ediyor. Kimisi aç karnına spor yapmak zararlı derken, kimisi de bunun tam tersini iddia etmekte. Peki 'Ramazan ayında oruç tutarken spor yapılabilir mi?' sorusunun doğru yanıtı ne?

Diyetisyen İrem Tufan, yakında yayın hayatına başlayacak olan 'Fit Yaşa' için editörümüz Görkem Ağgündüz'e Ramazan ayı ile ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı.

"SPOR YAPAN BİRİ ORUÇ TUTABİLİR"

"Her şeyde olduğu gibi bu da tamamen kişiden kişiye değişebilen bir durum. Biz sporcunun oruç tutmasına karşı değiliz. Biz sporcunun beslenme programını öncesinde hazırlayarak, daha sağlıklı bir şekilde oruç tutmasını hedefliyoruz. Bu şekilde sporcunun performansının aşağı düşmesine de engel oluyoruz.

Doğru bir beslenme planıyla, doğru saatlerde yapılan antrenmanlarla bir sporcu gayet tabii oruç tutabilir."

"AÇ KARNINA YAPILMASINI ÖNERMİYORUZ"

"Aç karnına spor yapmaya alışkın bir kişi, kan şekeri etkilenmiyorsa oruç tutarken iftara kadar olan süreçte spor yapabilir.

Bir sporcunun antrenman sırasında çok ciddi bir sıvı kaybı oluyor. O sıvı kaybını daha sonra yerine koyamayacağından, bu da hem performans düşüklüğüne hem de sakatlanmaya sebep olabilir. Bundan dolayı biz aç karnına yapılmasını önermiyoruz."

"EN İDEAL SAATLER İFTARDAN BİRKAÇ SAAT SONRASI"

"Ramazan ayında oruç tutarken spor yapılabilecek en ideal saat, genellikle iftardan birkaç saat sonra olan süreç diyebilirim."