Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM), 2022 yılında 5000 personelin işe alınacağı açıklandı. Resmi Gazete'den yapılan açıklama sonrası OGM'nin İŞKUR üzerinden yapacağı işçi alımıyla ilgilenen vatandaşlar, işçi alımıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, OGM işçi alımı şartları neler? OGM işçi alımı ne zaman? OGM işçi alımıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Resmi Gazete'de OGM'ye 5000 işçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından OGM işçi alımıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. OGM işçi alımına başvuracak adaylar, başvuru şartlarıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda OGM'ye 3 bin 37 orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 183 diğer fidanlık işçileri ve bahçıvan, 100 işletme elektronik bakımcısı alınacak. Peki, OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı şartları neler? İşte detaylar...

OGM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

OGM işçi alımı başvurusunda bulnacak adaylar, 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

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OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

- Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

👉OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

- En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

- Cinsiyeti erkek olmak,

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

- Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

👉OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI

- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

👉OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

- En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

- Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya,

Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi [13UY0182-4] veya,Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya, Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

- En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

👉OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI

- En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

- Cinsiyeti erkek olmak,

- Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

- Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

👉OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

- En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

- Cinsiyeti erkek olmak,

- Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.