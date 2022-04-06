e-YÖKDİL'e hazırlanan adayların merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, resmi internet sitesinden e-YÖKDİL için başvuru kılavuzunu yayımladı. Peki, e-YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
E-YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
e-YÖKDİL başvuruları 6 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek.
2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4000, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YÖKDİL için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
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E-YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
e-YÖKDİL sınav ücreti 360 TL olarak açıklandı.
E-YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-YÖKDİL başvuruları https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden yapılıyor.
E-YÖKDİL BAŞVURU SAATLERİ
e-YÖKDİL için başvurular 6 Nisan 14.00 - 5 Mayıs 23.59 arasında yapılacaktır.
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