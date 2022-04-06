6 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan 220 bin 536 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 10.314 olarak açıklanırken; 41 kişi hayatını kaybetti, 14.332 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 19:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 19:58