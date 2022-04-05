Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla 4-10 Nisan tarihleri arası Polis Haftası olarak kutlanıyor. İnternet kullanıcıları, Polis Haftası ile ilgili sözleri ve mesajları aratıyor. Polis Haftası ile ilgili sözler ve mesajlara haberimizde ulaşabilirsiniz.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis haftası 4-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor. Vatandaşlar, halkın güvenliğini ve huzurunu sağlayan polislerin Polis Haftası'nı kutlamak için arama motorlarında Polis Haftası ile ilgili sözleri ve mesajları araştırıyor. İşte Polis Haftası kutlama mesajları...

POLİS HAFTASI MESAJLARI

"Polis Günü", Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, elini, kolunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitler var. PoIis haftasında tüm polislerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Bu üIkenin askerlerimizle birIikte en kahraman evlatları. Polis haftanız kutlu olsun.

Polis haftanız kutlu olsun Türkiye'mizin güzel, cesur evlatları. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

ÜIkesi güvende olsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanlarımız poIis haftanız kutIu oIsun...

Polis haftanızı kutlar, Kazasız, belasız görevler ve nöbetler dilerim.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.