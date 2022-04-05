5 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Nisan 2022 tarihinde yapılan 232 bin 135 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 12.213 olarak açıklanırken; 37 kişi hayatını kaybetti, 13.568 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 20:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 20:23