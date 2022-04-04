SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 Nisan 2022 Survivor 4. eleme adayı belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 4 Nisan dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu mu? Eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu; 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun ve eleme potasına giren yarışmacının detayları araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Ünlüler oldu. Ödülü kazanan Ünlüler takımı, villa ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Ardından, Barış Murat Yağcı ikinci eleme adayı oldu ve 3. eleme adayı da Gizem Memiç olarak belirlendi. 4. aday ise Gönüllüler takımından Gökhan oldu.