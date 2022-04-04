Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-Okul üzerinde Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrencilerin notlarını, devamsılıklık bilgilerini ve karnelerini açıklıyor. Hem veliler hem de öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören VBS giriş sayfası son günlerde sıkça aratılıyor. e-Okul VBS sistemine giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla kullanılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden notlar ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlanıyor. Peki, e-Okul VBS ekranına nasıl giriş yapılır? İşte ayrıntılar...

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

1- e-Okul VBS sistemine girmek için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine erişim sağlayınız.

2- Ardından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Girişi" ya da "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" seçeneklerinden biri işaretleyiniz.

3- Karşınızda açılan ekranda "Resimdeki rakamlar", "Öğrenci T.C Kimlik Numarası ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgilerini girerek sisteme giriş yapınız.

4- VBS'ye eriştikten sonra sol kısımda yer alan yerden öğrenciye ait karne bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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