Öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla kullanılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden notlar ve devamsızlık bilgilerine erişim sağlanıyor. Peki, e-Okul VBS ekranına nasıl giriş yapılır? İşte ayrıntılar...
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
1- e-Okul VBS sistemine girmek için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine erişim sağlayınız.
2- Ardından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Girişi" ya da "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" seçeneklerinden biri işaretleyiniz.
3- Karşınızda açılan ekranda "Resimdeki rakamlar", "Öğrenci T.C Kimlik Numarası ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgilerini girerek sisteme giriş yapınız.
4- VBS'ye eriştikten sonra sol kısımda yer alan yerden öğrenciye ait karne bilgilerine ulaşabilirsiniz.