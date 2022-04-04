Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 4 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto 4 Nisan 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunları sevenler '4 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 22:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 22:50