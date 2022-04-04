Çılgın Sayısal Loto 4 Nisan 2022 Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi ve Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunları sevenler '4 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 4 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 4 Nisan Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlandı.
4 NİSAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3 - 8 - 13 - 22 - 71 - 73 Joker: 58 SüperStar: 6